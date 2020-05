3 MAGGIO: Staffetta Radiofonica Nazionale

Domenica 3 maggio, a partire dalle 10:00, è andata in onda la seconda Staffetta Radiofonica Nazionale per discutere, a carattere non solo locale, dell’emergenza Covid-19 e dell’impatto che questa pandemia ha avuto sui vari territori in tema di sanità, lavoro, istruzione e tanto altro. In questo secondo appuntamento si è affrontato più da vicino il tema della sanità a partire da differenti prospettive.

Quattro radio autonome, libere e auto-organizzate, da Nord a Sud, che si alternano alla conduzione con un unico numero nazionale per intervenire a microfoni aperti.

La trasmissione è stata trasmessa e condotta da: Radio Onda Rossa (Roma), Radio Onda D’Urto (Brescia) e Radio Blackout (Torino) oltre a noi di Radio Ciroma.

Qui sotto trovate il podcast per ascoltare l’intera assemblea: