I test d’ammissione anticipata all’Unical – i Tolc – potranno essere sostenuti a distanza. Il Senato accademico dell’Università della Calabria, ha approvato nella seduta di ieri pomeriggio, all’unanimità, l’adesione al programma Tolc@casa, predisposto dal Consorzio Cisia per far fronte all’emergenza Coronavirus e all’impossibilità per ora di tornare in aula.

