BANDE RUMOROSE presenta KJÜMMO – “Angelina” Official Lyric Video

Per i più anziani tra di voi i nomi di Anthony W. Calabrese, Aldo D'Orrico e Francesco De Napoli saranno associati ad una miriade di bands e progetti vari, con i Miss Fraulein a far da collante. Se poi oltre ad esser avanti con l'età siete stati anche attenti, avrete sicuramente già incontratto i Kjümmo in giro per l'area urbana in uno dei loro live fatti sin ora.

Raw rock'n'roll e non solo in Angelina, brano che esce per la compilation della DUFF Records – Vol 2, che vede come special guest Luigi Porto all'Hammond, è solo un antipasto per i buon gustai del sacro fuoco, pezzo accompagnato anche da uno “spassoso” lyric video che si poggia su un B-movie anni '60 “ The Naked Witch”.

ed ecco in anteprima assoluta il videoclip di ANGELINA:

Non possiamo non nominare tra i numi tutelari dei nostri i Motorhead per riferimenti espliciti o meno, ma aggiungerei anche roba alla “Chrome Division” del buon Shagrath, quindi con un qualcosa di decisamente più oscuro e scandinavo. Ma non certo per la somiglianza del nome ad un mobile della famosa catena di arredamenti svedese. Ma, ne siam sicuri, troverete nel loro prossimo disco il manuale di montaggio. Delle vostre ossa. Se sopravviverete ad un loro show. Per cui adottiamo sin d'ora il giusto distanziamento sociale (anche più di un metro!!) da chi non vorrà dargli un ascolto!

Ecco lo speciale di presentazione di BANDE RUMOROSE. Buona visione.