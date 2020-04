BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA 03/04/2020.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 9963 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 733 (+42 rispetto a ieri), quelle negative sono 9230.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 68 in reparto; 8 in rianimazione; 64 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 16 deceduti

- Cosenza: 54 in reparto; 3 in rianimazione; 126 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 12 deceduti

- Reggio Calabria: 35 in reparto; 4 in rianimazione; 157 in isolamento domiciliare; 11 guariti; 11 deceduti

- Vibo Valentia: 4 in reparto; 2 in rianimazione; 43 in isolamento domiciliare; 2 deceduto

- Crotone: 22 in reparto; 72 in isolamento domiciliare; 4 deceduti

I soggetti in quarantena volontaria sono 9308, così distribuiti:

- Cosenza: 3085

- Crotone: 1329

- Catanzaro: 1227

- Vibo Valentia: 611

- Reggio Calabria: 3056

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.988.