BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 06/05/2020.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 39.780 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.122 (+3 rispetto a ieri) , quelle negative sono 38.658.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 45 in reparto; 1 in rianimazione; 60 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 33 deceduti.

- Cosenza: 18 in reparto; 283 in isolamento domiciliare; 129 guariti; 29 deceduti.

- Reggio Calabria: 17 in reparto; 2 in rianimazione; 127 in isolamento domiciliare; 97 guariti; 16 deceduti.

- Crotone: 7 in reparto; 33 in isolamento domiciliare; 67 guariti; 6 deceduti.

- Vibo Valentia: 51 in isolamento domiciliare; 19 guariti; 5 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.948 così distribuiti:

- Cosenza: 1410

- Crotone: 1.916

- Catanzaro: 1.962

- Vibo Valentia: 446

- Reggio Calabria: 1.214