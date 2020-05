BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 07/05/2020.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 40.806 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.125 (+3 rispetto a ieri) , quelle negative sono 39.681.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 42 in reparto; 60 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 33 deceduti.

- Cosenza: 16 in reparto; 278 in isolamento domiciliare; 137 guariti; 29 deceduti.

- Reggio Calabria: 16 in reparto; 2 in rianimazione; 129 in isolamento domiciliare; 97 guariti; 16 deceduti.

- Crotone: 7 in reparto; 32 in isolamento domiciliare; 68 guariti; 6 deceduti.

- Vibo Valentia: 51 in isolamento domiciliare; 19 guariti; 5 deceduti.

Nel numero dei casi testati attraverso tampone, sono compresi 605 riferiti ai rientrati presso la propria residenza, di cui tre positivi.



I soggetti in quarantena volontaria sono 7.670 così distribuiti:

- Cosenza: 1411

- Crotone: 1.997

- Catanzaro: 2.124

- Vibo Valentia: 446

- Reggio Calabria: 1.692

I rientri in Calabria che ad oggi sono stati registrati sul sito della Regione Calabria sono 26.039.

Di questi, i rientri registrati per ritorno alla residenza a partire dal 4 maggio sono 7.760 ; 1.320 sono le registrazioni per ingressi in regione legati a motivi di lavoro, salute e attività istituzionali.