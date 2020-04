CASI POSITIVI NELLA RSA DI SANT’ANDREA APOSTOLO SULLO IONIO (CZ).

Deflagra un’altra emergenza sanitaria all’interno di una nuova Rsa nella provincia di Catanzaro. Questa volta a far registrare la presenza del Covid-19 tra le degenze è il “Sant’Andrea Hospice” a Sant’Andrea Apostolo sullo Ionio. La positività tra i pazienti qui ricoverata è stata registrata ieri: si tratta di una donna anziana precedentemente ospite della Domus Aurea di Chiaravalle Centrale e poi trasferita all’ospedale di Soverato in quanto risultata negativa ai tamponi. Almeno quattro i tamponi praticati sull’anziana prima del trasferimento in quest’altra Rsa dove, ai nuovi accertamenti, è risultata positiva assieme ad altri due dipendenti della struttura. Predisposte immediatamente ulteriori verifiche su tutti i degenti e gli operatori sanitari su disposizione del dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria.