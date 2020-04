CORONAVIRUS NEL COSENTINO, CONTAGIATO UN MEDICO DEL 118 IN SERVIZIO A PAOLA.

Un medico del 118 in servizio nella postazione di Paola è risultato positivo al coronavirus. Secondo quanto si è appreso è un soggetto asintomatico.

Sono già scattate le misure di contenimento dell’infezione attraverso il monitoraggio dei familiari e delle persone con cui il medico è entrato in contatto nelle ultime due settimane. Tutto il personale in servizio sui mezzi di soccorso, fin dall’inizio dell’emergenza, è stato sottoposto a screening.

A bordo delle ambulanze sono complessivamente impegnati oltre 500 operatori. Si tratta del secondo contagio, dopo quello di un infermiere ormai sulla via della piena guarigione.