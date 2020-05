COSENZA: MATERIALE DI PROTEZIONE NON IDONEO AGLI OPERATORI DEL 118, SEGNALAZIONE AI NAS.

Dispositivi di protezione individuale di classe non appropriata vengono consegnati in questi giorni agli operatori del 118 dell'area di Cosenza. Si tratta di tute (di classe 1, anziche', almeno, di classe 3, come sarebbe prescritto dai regolamenti), prodotte in Cina e che riportano sulla confezione, chiaramente, che non si tratta di dispositivi medici e che il materiale "non e' sterile". Inoltre, come se non bastasse, si tratta anche di quantità davvero esigue: 6 tute per ogni equipaggio, il che vuol dire aver, eventualmente, coperto soltanto due interventi. Gli operatori del 118, allarmati, sia ieri che oggi hanno fatto specifiche segnalazioni al NAS dei Carabinieri di Cosenza perché si indaghi su questi DPI e sulla sicurezza del personale, che sembrerebbe davvero non assicurata.