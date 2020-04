Come sopravvivono cultura, musica e spettacolo durante l'emergenza? Il sesto speciale di Radio Ciroma, dal titolo "Cultura in Quarantena: cosa succede in città?", ha cercato di approfondire quelle difficoltà emerse dall'emergenza Covid legate ai vari livelli del mondo dello spettacolo, dai tecnici/fonici/backliner a musicisti, artisti e operatori in generale. Dalle difficoltà di un'intera categoria ai progetti e alle prospettive di rilancio, in questo spazio trovate l'approfondimento realizzato assieme ad una serie di addetti ai lavori, andato in onda sabato 18 aprile 2020.

Ospiti dello speciale:

Marco - Compagno e tecnico dello spettacolo Milano

Angelo Sposato - Fonico/Promoter/Produttore discografico

Giuseppe "DJ Kerò" Rimini - Musicista

Angelo Colosimo - Attore teatrale

Gianni Oliveri - Libreria Ubik Cosenza

Maddalena Santostefano - GAIA

Giuseppe Bornino - Il Filo di Sophia

Evo Borruso - #LaMusicaNonSiFerma

Luca Garro - NoiDue / Stay Strong Festival

Giancarlo De Marco - Aula Studio Liberata F4

Qui sotto il podcast della trasmissione: