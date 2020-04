DONAZIONI DEL SANGUE: 854 SACCHE RACCOLTE E 180 VOLONTARI COINVOLTI NEL COSENTINO.

Sono solo alcuni dei numeri resi noti dall’Avis provinciale di Cosenza a cui fanno capo 30 Avis comunali. Un lavoro essenziale quello della raccolta di sangue, portato avanti dalle Avis anche durante il periodo di quarantena, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dal governo per limitare la diffusione del contagio. In tutta la provincia sono state effettuate ben 38 iniziative di donazione con oltre 900 ore di volontariato : «il grande cuore dei donatori continua a stupirci – sottolinea il segretario dell’Avis provinciale, Giuseppe Muto – non si sono fatti fermare da paura e disinformazione e noi li ringraziamo per questo». Si invita a donare il sangue chi ne ha la possibilità, «la donazione è sicura e senza controindicazioni, oltre ad essere riconosciuta tra gli spostamenti per necessità».