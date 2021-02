Rapsodia di una rivolta: 19 anni di SupportoLegale +1

Rapsodia di una rivolta from infoSL on Vimeo.

Era l’estate del 2001 quando un pezzo di storia è passata per le strade di Genova.

Era l’estate del 2004 quando, passati 3 anni dall’apice di un movimento antiliberista che non riuscirà più a ritrovare i propri pezzi, è iniziata la storia politica e umana di SupportoLegale.

In quei mesi è a Indymedia che viene chiesto di aiutare la segreteria del Legal Forum per gestire la mole incredibile di materiale che la procura utilizzerà per i processi legati al G8, in particolare per il processo ai manifestanti.

Un variegato gruppo di mediattivisti e militanti accetta di partecipare a questo progetto, ma mettere d’accordo i metodi assembleari e i tempi dilatati di Indymedia e le necessità stringenti e i tempi strettissimi dei processi non è semplice. Il gruppo si asciuga, fino ad una scelta di autonomia che separerà il collettivo di SupportoLegale da Indymedia dopo un’assemblea lunghissima e faticosa: il gruppo che già da mesi lavorava a regime serrato sulla trascrizione di decine di faldoni, sull’analisi di migliaia di ore di video, sull’ascolto di centinaia di file audio, si solidifica e si struttura per non fermarsi più.

Nasce SupportoLegale.

La storia di SupportoLegale si snoda un po’ come una rapsodia prima attraverso anni di processi in cui il lavoro come consulenti della segreteria legale del Genoa Legal Forum va in parallelo con la raccolta fondi, la comunicazione e il racconto puntuale di ogni udienza. SupportoLegale si ‘allarga’ e supporta la segreteria del processo al Sud Ribelle e segue anche altri procedimenti penali: 11 marzo e San Paolo su tutti. Dopo le sentenze invece il focus diventa il supporto soprattutto economico ai manifestanti condannati a pene pesantissime.

Intanto si susseguono gli appuntamenti in cui SupportoLegale per voce dei suoi attivisti racconta i processi, i concerti di tanti musicisti solidali, la produzione di magliette, agende, testi, fumetti, cd e qualsiasi altra cosa possa mantenere alta l’attenzione su una storia che rischiava di essere scritta solo dai tribunali.

Come in un’orchestra, seppur senza direttore, ogni persona, strumento, gruppo fa quello che deve fare e il risultato non è una somma di individui ma un’organismo collettivo.

Nel 2007 la chiamata per un grande corteo a Genova che sottolinei l’orrore delle condanne per devastazione e saccheggio: rispondono in 100.000 dietro allo striscione NESSUN RIMORSO.

Arriviamo ad oggi, sono passati 19 anni da Genova.

Più uno, il 2021, che segnerà la celebrazione del ventennale del G8.

Ci saranno mille voci, mille parole, eventi, opinioni discordanti.

Molte preferiremmo non sentirle.

Ma qui non può che finire la storia di SupportoLegale e vogliamo che finisca dicendo ancora una volta la nostra: un documentario, un fumetto, un manifesto, un numero di Zapruder, un’animazione…

Questo è l’ultimo anno per ribadire ancora una volta che la memoria è un ingranaggio collettivo. Anche tuo.

CLICCA QUI Per sostenere la realizzazione del documentario ed assicurarti le ricompense previste [streaming documentario (in uscita a luglio 2021) / risografia numerata e firmata di Zerocalcare / fumetto "Nessun Rimorso" (luglio 2021) / Zapruder (maggio 2021) / Stop al panico / gadget]