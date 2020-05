REGIONE CALABRIA: PRESENTATE MISURE ECONOMICHE PER LE PICCOLE IMPRESE.

Il presidente della Regione Calabria Jole Santelli questa mattina ha incontrato la stampa a Catanzaro. Insieme agli assessori regionali Orsomarso e Gallo ha presentato il programma Riparti Calabria che prevede finanziamenti per 120 milioni di euro a fondo perduto.

Il progetto è diviso in due misure: Riapri Calabria e Lavora Calabria.

Il primo prevede uno stanziamento di 40 milioni di euro da distribuire alle piccole imprese chiuse con il lockdown con un contributo di 2.000 euro una tantum . Per il secondo sono stati stanziati 80 milioni di euro concessi alle imprese sotto forma di sussidi da 250 a 350 euro per ogni lavoratore . Il bando di Riapri Calabria sarà disponibilie a partire da domani ed i fondi potrebbero essere accreditati con bonifico già entro la fine di maggio.

Per presentare le istanze di accesso a Lavora Calabria, che saranno gestite da Fincalabra bisognerà invece aspettare lunedì. In merito il

governatore Santelli ha inteso sottolineare come i 120 milioni di euro saranno destinati "non alla grande distribuzione organizzata, ma ai piccoli imprenditori che sono il motore della Calabria".

Fonte: Mit/Adnkronos