In molti ci stanno segnalando l'ennesima imbarazzante prova di malagestione della Regione Calabria. I tanto annunciati controlli su strade, stazioni ferroviarie e aereoporti calabresi sono attivi per 12 ore al giorno, dalle 8 del mattino alle 19. Chi ritorna in Calabria dopo quell'orario, non ha la possibilità di effettuare il tampone e tutti i controlli del caso. Santelli tenta di spostare l'attenzione, dai problemi reali, cercando lo scontro con il governo centrale e andando in TV.