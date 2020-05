RISTORATORI IN PIAZZA: “SIAMO AL COLLASSO, DALLE ISTITUZIONI LOCALI E NAZIONALI NESSUNA RISPOSTA”.

Promesse non rispettate, fondi mai arrivati e domande per ottenere liquidità rigettate. Si erano incontrati nei giorni scorsi a piazza Loreto a Cosenza in un’assemblea e questa mattina, esercenti del settore della ristorazione e fornitori, si sono ritrovati davanti Palazzo dei Bruzi per sollevare l’attenzione sulle loro problematiche.

Oltre alla richiesta al sindaco di sospendere quei tributi che pesano notevolmente su un settore già duramente colpito dalle chiusure legate alla pandemia, chiedono di eliminare dalle clausole per ottenere i finanziamenti (anche quelli relativi alla soglia dei 25mila euro) il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che le banche stanno rigettando a tutti i commercianti ” e che – spiega un esercente – molti non prenderanno perchè un pò tutti hanno avuto qualche problema”.

Non sono mai arrivati i 2000 euro a fondo perduto annunciati dalla presidente Jole Santelli mentre molte domande sono state rigettate: “Presto andremo in Regione, a pretendere risposte".



